У Донецьку екстремісти жорстоко катували двох студентів, після чого зняли відео про бійців «Правого сектора»

У Донецьку сепаратисти захопили і катували двох студентів, що брали участь у проукраїнському мітингу, потім записали відео, представивши їх бійцями «Правого сектора».

Про це кореспондентові УНІАН розповіла родичка одного зі студентів.

За словами жінки, вчора хлопці, студенти Донецького національного університету, після участі в проукраїнському мітингу пішли в центральний парк ім. Щербакова.

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Несподівано до них підійшли декілька проросійських активістів, застосували насильство, обшукали і, знайшовши елементи української символіки (жовто-блакитну стрічку), привели в будівлю захопленої Донецької обласної державної адміністрації.

«Привели в облдержадміністрацію, роздягнули, зняли брюки, били по колінах, різали п'яти, намагалися різати пальці, поставили на коліна, били палицями по голові, поки хлопці практично знепритомніли. Потім посадили їх в іншу кімнату, поклали перед ними два пістолети, «візитку» Дмитра Яроша і стали проводити відеозйомку з коментарями, що нібито затримані активісти «Правого сектора»», - розповіла співрозмовниця.

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За її словами, «студенти стали заперечувати, що вони мають відношення до «Правого сектора», проте сепаратисти вимкнули відеокамеру і знову їх побили, а потім забинтували їм голови і вигнали з ОДА».

Студенти повернулися додому, «щоб якось надати собі медичну допомогу, і відразу пішли до Ворошиловського РВВС м. Донецька писати заяву за фактом знущань», - пояснила жінка. Але, за її словами, черговий слідчий у РВВС був з георгіївською стрічкою і прямо їм сказав: «Хочете - пишіть, хочете не пишіть, але все одно тут скоро буде Росія».

Жінка, ледве стримуючи своє хвилювання, розповіла, що «вже сьогодні на російських телеканалах з'явився відеосюжет про те, що нібито під час безпорядків у Донецьку затримано п'ятеро представників «Правого сектора» - студентів Донецького університету». «Але ж ми знаємо, що насправді вони не мають до цього ніякого відношення!», - сказала жінка. Вона підкреслила, що самі хлопці, їх батьки шоковані тим, що трапився, і поки що не знають, чи готові йти на контакт з журналістами. «Ми всі побоюємося за їх життя. Але не знаємо, як їм жити далі з такою душевною раною», - сказала співрозмовниця агентства.

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Як повідомляв УНІАН, 28 квітня увечері в Донецьку декілька десятків агресивно налаштованих молодиків напали на українських активістів. Вони наздогнали колону з українськими активістами і накинулися з кийками, залізними кілками і ланцюгами, б'ючи всіх підряд. Міліція не втручалася. Багато жителів Донецька, які не брали участі ні в одній з акцій, але були свідками того, що відбувається, з обуренням підходили до міліції і вимагали пояснити, чому вона допускає такі безчинства в місті, і сьогодні на людей, які мирно йдуть, у яких в руках є лише прапори, нападають і б'ють по-звірячому битами з ланцюгами. Міліція нікому не відповідала.

29 квітня прокуратура Донецької області почала розслідування за фактом службової халатності працівників міліції під час проведення 28 квітня мітингу в Донецьку.