The Guardian: Київ втрачає контроль над східною Україною

Це місто з населенням 300 тис. осіб розташоване на півночі Донецька, де в основному російськомовні сепаратисти проголосили «Народну республіку» і планують провести 11 травня референдум за відділення від України.

«Вони захопили їх. Міськвиконком та райвідділ міліції», - розповів Reuters співробітник міліції в Донецьку.

У вівторок 3 тис. активістів - деякі в масках і військовій формі - напали на обласну адміністрацію в Луганську. Міліція, яка повинна була охороняти будівлю, впустила натовп всередину. Проросійські повстанці захопили також будівлю СБУ в Луганську, місті з населенням 465 тис. осіб, розташованому всього в 32 км від кордону з Росією.

Небажання правоохоронних органів захищати адміністративні будівлі від захоплення сепаратистами стало предметом обговорень на сході України ще на початку квітня. Прихильники «Донецької народної республіки» взяли під контроль міські мерії і міліцейські відділки в декількох містах. Збройне формування з Криму, імовірно під керівництвом російського полковника, фактично зробило Слов'янськ військової столицею.

Протягом останніх днів спроба української влади підпорядкувати правоохоронні органи на сході, судячи з усього, увінчалася невдачею. У Луганську співробітники міліції пасивно стояли у внутрішньому дворі, коли вривалися сепаратисти, озброєні битами і молотками.

«Керівники області не контролюють міліцію», - розповів Reuters Станіслав Речинський, радник міністра внутрішніх справ. «Місцева міліція нічого не зробила», - додав він.

В. о. Президента України Олександр Турчинов заявив у вівторок: «Велика частина правоохоронних органів на сході країни не здатна виконати свій обов'язок захищати наших громадян».

Генеральний секретар США Джон Керрі сказав, що такі події є «сигналом до пробудження». Він закликав російську владу «залишити Україну в спокої» і попередив, що НАТО не потерпить спроб Кремля змінити «ландшафт безпеки в регіоні».

У понеділок в Донецьку працівники міліції, будучи в повному бойовому спорядженні, спостерігали, як проросійські бандити напали на учасників мирної акції «За єдину Україну». Сепаратисти били проукраїнських активістів залізними палицями. Чотирнадцять чоловік були госпіталізовані. Двоє у важкому стані. Сепаратисти також взяли в заручники 5 осіб, фанатів донецького «Шахтаря», які живим щитом охороняли учасників мирної акції. Їх відвезли в офіс недалеко від захопленої обладміністрації. Їх випустили у вівторок.

Пізніше у вівторок сім чи вісім співробітників міліції у формі блакитного кольору перебували поруч з офісом, де утримували заручників. Все виглядало мирно. Недалеко від них волонтери «Донецької народної республіки» у військовій формі охороняли вхід. На них були георгіївські стрічки - символ антиурядової революції «республіки». Ці дві групи, здавалося, знаходяться в дружніх відносинах.

На питання про те, чи перейшла міліція на бік сепаратистів, черговий капітан Євген відповів: «Серед міліціонерів немає єдиної думки. Очевидно, що наша робота - дотримуватися закону і застосовувати його нейтрально».

«Республіка» оголосила про проведення свого референдуму про майбутнє регіону 11 травня. «Я не приховую, що підтримую референдум», - додав Євген. Інший міліціонер зізнався: «Ми будемо брати участь. Особисто я за Росію».

Міліціонери неохоче говорили про криваві події минулої ночі, коли вони не захистили мирних громадян від нападу. Але один з них все ж висловив свою думку: «Вся ця ситуація склалася з вини київської влади. Вони кажуть, що ми (жителі сходу) - раби, напівлюди. Вони шанують таких людей, як Степан Бандера [лідер українських націоналістів під час Другої світової війни], які розстрілювали наших братів. Ми звичайні громадяни, як і всі інші».

Стоячи поруч зі своєю патрульною машиною, на якій все ще були блакитна і жовта смужки - кольори українського прапора, міліціонери перерахували список інших претензій. Однією з них вони назвали низький рівень заробітної плати - 200 - 250 дол. в місяць. (Одна співробітниця міліції, Світлана, сказала: "Я повинна віддати своє життя за це? Хто потім приїде до моєї матері і скаже «спасибі за вашу дочку?») Вони також поскаржилися, що через недовіру київські власті конфіскували в них робочі пістолети три тижні тому. «Я не можу захистити себе», - сказав Євген, демонструючи свою порожню кобуру.

Капітан сказав, що він був одним з 400 працівників міліції з Донецької області, яких у листопаді минулого року відправили в столицю для боротьби з демонстрантами, які виступали проти режиму Януковича. Цей досвід залишив у нього гірке розчарування. Він не відчуває нічого, крім зневаги до нової влади, сформованої частково з учасників протестного руху, сказав він. Інші міліціонери, які не були в Києві, повторили заяви, зроблені на російському телебаченні про те, що протестувальники на Майдані були проплаченими нарко-маніяками та безробітними «фашистами».

Співробітники міліції навіть висловили співчуття проросійських бойовиків у Слов'янську, які тримають в заручниках 40 осіб, у тому числі сім європейських військових спостерігачів. Один з них сказав: «Київ почав все це, заарештувавши наших активістів. Вони [в Слов'янську] лише захищають свої права».

Представники посольства США в Києві заявили у вівторок, що викрадення інспекторів ОБСЄ і напад на демонстрантів проросійськими бандитами в Донецьку в понеділок-терористичні акти.

«В сучасному демократичному суспільстві не повинно бути місця для таких прикладів нелюдського поводження. Це тероризм, у чистому вигляді», було сказано в заяві.

У вівторок ЄС, слідом за США, розширив санкції, назвавши ще 15 осіб, які опинилися в «чорному списку» через участь в ескалації української кризи. У список увійшли генерал Валерій Герасимов, начальник російського Генштабу і перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Ігор Сергун, який був призначений начальником Головного розвідувального управління.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив протест проти нових санкцій. «Ми відкидаємо санкції у будь-яких проявах, в тому числі, ті санкції, які були оголошені США і Євросоюзом всупереч здоровому глузду, у зв'язку з тим, що відбувається в Україні».

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не бачить необхідності у відповідних санкціях проти Заходу, але може переглянути участь західних компаній у російській економіці, в тому числі в енергетичних проектах.

«Нам би дуже не хотілося вдаватися до відповідних заходів. Я сподіваюся, що ми не дійдемо до цього», - сказав він журналістам після зустрічі з лідерами Білорусії і Казахстану. «Але якщо щось подібне буде продовжуватися, ми, звичайно, будемо змушені замислитися про те, хто працює в ключових галузях російської економіки, у тому числі в енергетичній сфері, і як».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив протест проти нових санкцій. «Ми відкидаємо санкції у будь-яких проявах, в тому числі, ті санкції, які були оголошені США і Євросоюзом всупереч здоровому глузду, у зв'язку з тим, що відбувається в Україні»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не бачить необхідності у відповідних санкціях проти Заходу, але може переглянути участь західних компаній у російській економіці, в тому числі в енергетичних проектах.

«Нам би дуже не хотілося вдаватися до відповідних заходів. Я сподіваюся, що ми не дійдемо до цього», - сказав він журналістам після зустрічі з лідерами Білорусії і Казахстану. «Але якщо щось подібне буде продовжуватися, ми, звичайно, будемо змушені замислитися про те, хто працює в ключових галузях російської економіки, у тому числі в енергетичній сфері, і як».

Сергій Тарута, новий губернатор Донецької області, призначений Києвом, визнає, що міліція і служба безпеки на сході не виконують свою роботу. Його підлеглі називають це «пост-майданним синдромом».

Багатьох з них направляли в столицю і говорили, що протестувальники на Майдані - їхні вороги. Тепер, коли вони повернулися на схід, ті самі вороги почали керувати країною. Вони не впевнені, чи повернеться Віктор Янукович, який втік у Росію колишній президент.

Один чиновник сказав: «Вони [міліція на сході] перебувають у стані внутрішньої війни, не розуміючи до кінця, хто їх господар. Проблема в тому, що вони не впевнені, що нова влада це, або Янукович і його родина. У нас було багато розмов зі службовцями міліції та їх начальниками. Це місцеві люди, вони налякані і озлоблені».

За його словами, в донецькій міліції знають, що в Росії зарплата поліцейського 2000 дол., тобто в 10 разів вище, ніж у них. Вони бачать у співробітниках «Беркута», розформованого підрозділу через підозри в причетності до розстрілів протестувальників на Майдані, місцевих героїв. Начальник донецької міліції Костянтин Пожидаєв зробив все, що було в його силах, сказав чиновник. «Знадобиться більше часу, щоб відновити порядок».

Враховуючи загрозу проведення сепаратистами референдуму, у донецької влади, яка підтримує новий уряд, залишилося зовсім небагато часу. Велика частина жителів регіону навряд чи буде брати участь в референдумі, але це, ймовірно, не завадить «Народній Республіці заявити про свою перемогу. Один самопроголошений «депутат», Анатолій Аніщенко, заявив у вівторок, що область чи регіон обов'язково отримає автономію.

Що станеться з тими, хто виступає проти цього? «Ну, вони можуть виїхати», - сказав він.