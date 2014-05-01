Україна зобов’язана використовувати силу для захисту країни – голова МЗС Литви

Україна зобов’язана використовувати силу в разі необхідності для придушення російських сепаратистів на сході країни. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

«Це не просто право, це обов’язок захищати суверенітет і територіальну цілісність країни. Ми підтримуємо дії української влади і впевнені, що це законно», – сказав Лінкявічус Радіо Свобода.

Читайте такожБайден: Санкції проти Росії стали наслідком порушення принципу непорушності європейських кордонів

У середу в.о. президента України Олександр Турчинов заявив, що Збройні сили України приведені у повну бойову готовність через загрозу нападу Росії. За словами Турчинова, сьогодні існує реальна небезпека розв`язання Росією континентальної війни проти України.

Росія заявляє, що відвела від кордонів з Україною війська, які зосередила там «для навчань». Однак в НАТО не підтверджують цієї інформації.