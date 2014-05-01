Стан здоров'я Кернеса поліпшується — міськрада

15:22, 01 травня 2014
Політика
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Стан здоров'я пораненого 28 квітня внаслідок замаху Харківського міського голови Геннадія Кернеса поліпшується.

kernes.com.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської міськради з посиланням на заступника міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлану Горбунову-Рубан.

За її даними, найближчими днями ізраїльські медики будуть відключати мера від апарату штучного дихання. Горбунова-Рубан додала, що стан Кернеса залишається важким, однак стабільним.

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“Ніч пройшла благополучно. Стан стабільний, але поки що важкий. Ви самі розумієте, які обсяги пошкоджень. Але, тим не менш, всі параметри стану організму в порядку. Мова йде про те, що в найближчі дні медики почнуть зменшувати медикаментозний сон і робити спроби відключити апарат штучного дихання”, - сказала Горбунова-Рубан.

Вона також розкритикувала людей, які вважають, що замах на Кернеса - це інсинуація. На її думку, цю версію необхідно припинити обговорювати, хоча б тому, що це ображає людей, які щиро переживають за Кернеса.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня під час ранкової пробіжки Кернеса поранили в спину з вогнепальної зброї. Ймовірно, невідомий стріляв зі снайперської гвинтівки Драгунова, оскільки на місці виявили стріляну гільзу калібру 7,65 мм. Кернес отримав поранення грудної клітини та черевної порожнини. Йому зробили декілька операцій.

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