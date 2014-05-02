Місцеві жителі намагаються заблокувати українських десантників під Слов'янськом

Місцеві жителі намагаються блокувати українських десантників на в'їзді в Слов'янськ.

Про це повідомляють журналісти, що знаходяться на місці подій, у соцмережах, повідомляє 5 канал.

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По радіо у Слов'янську сепаратисти закликають місцевих жителів виходити на центральну площу міста, щоб записати відеозвернення до Путіна про допомогу.

Нагадаємо, що зранку 2 травня українські силовики і військові почали повномасштабний наступ на позиції сепаратистів у Слов’янську і Краматорську.