Місцеві жителі намагаються заблокувати українських десантників під Слов'янськом

13:23, 02 травня 2014
Політика
0 0

Цивільні намагаються перешкоджати діям українських військових у Слов'янську.

Жителі намагаються перешкодити українським військовим / 5 канал

Місцеві жителі намагаються блокувати українських десантників на в'їзді в Слов'янськ.

Про це повідомляють журналісти, що знаходяться на місці подій, у соцмережах, повідомляє 5 канал.

Читайте такожУ Слов’янську терористи паралізували рух потягів

По радіо у Слов'янську сепаратисти закликають місцевих жителів виходити на центральну площу міста, щоб записати відеозвернення до Путіна про допомогу.

Нагадаємо, що зранку 2 травня українські силовики і військові почали повномасштабний наступ на позиції сепаратистів у Слов’янську і Краматорську.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter