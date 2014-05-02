Терористи викрали главу самооборони Донецької області

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили мешканці Донецька, які стали очевидцями того, що відбувається.

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«Його півтори години (близько 15.30) тому взяли в полон ті, хто засіли в будівлі облдержадміністрації. Це сталося на моїх очах. Їх було 12 чоловік, озброєних до зубів. Це було навпроти центрального офісу МТС, на майданчику біля «Макдональдса», - розповів один з очевидців. Інший додав: «Там було як мінімум 12 осіб - озброєний пістолетом Стєчкіна, четверо було з пістолетами ТТ, решта з пістолетами Макарова. І ще під'їхав мікроавтобус «Фольксваген».

За словами очевидців, нападники на Якубовича були без масок і в одному з них очевидці впізнали того, «хто неодноразово виступав на мітингу за «Донецьку народну республіку».