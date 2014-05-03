Керівник АТО не підтверджує загибель самопроголошеного "мера" Слов’янська Пономарьова

Як передає кореспондент УНІАН, про це Крутов повідомив на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Я не підтверджую, що він мертвий. Але нами зараз затримано наближену людину до одного з організаторів диверсійної групи Генерального розвідувального управління Росії на прізвисько “Абвер” - затримано його найближчого помічника”, - сказав Крутов.

Він зазначив, що у даний час з цією особою проводиться комплекс оперативно-слідчих дій.

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“І ми сподіваємось, що будемо мати багато інформації про те, як підготовлена диверсійна діяльність сусідньої держави на території України”, - додав Крутов.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня мітингувальники, що захопили міськвідділ міліції, заявили, що міський голова Слов'янська Неля Штепа залишила місто. Один з мітингувальників - В’ячеслав Пономарьов заявив, що повноваження мера Слов'янська тепер виконуватиме він.

15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

2 травня в районі Слов'янська і Краматорська силами підрозділів МВС, Нацгвардії і армії почалася активна фаза антитерористичної операції.

2 травня в Антитерористичному центрі при СБУ повідомили, що контррозвідка СБУ встановила реальне ім’я та прізвище одного із ключових учасників злочинної диверсійної групи Ігоря Стрєлкова (офіцера Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил РФ Ігора Гіркина).

Диверсантом з позивним «Абвер» («Адлер»), який фактично є правою рукою «Стрєлка», є громадянин РФ Здрилюк Сергій Анатолійович. Ця особа має також паспорт громадянина України,

Серед іншого встановлено причетність «Абвера» до викрадення у Донецькій області представників ОБСЄ.