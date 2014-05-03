Луганські бойовики заговорили про війну з Києвом - ЗМІ

У Луганську терористи вирішили оголосити відкриту війну Києву. Таку заяву зробили представники Штабу "армії південного сходу" сьогодні для журналістів, передає 0642.ua.

Екстремісти хочуть ввести комендантську годину в Луганську та розпочати мобілізацію чоловіків.

Як раніше повідомлялося, 29 квітня о 14.00 закінчився термін ультиматуму «народного губернатора» Луганщини Валерія Болотова та уповноважених представників громади області до виконавчої та законодавчої влади України.

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Серед вимог ультиматуму: припинення антитерористичної операції, роззброєння незаконних збройних організації типу «Правого сектора», амністувати людей, що знаходяться в СБУ, вимоги щодо російської мови та ін.

Як заявив прес-секретар Штабу "армії південного сходу" Олег Десятниченко, якщо влада не виконає їх ультиматум, то вони приступають до активної фази своїх дій.

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Зокрема, в цей же день вони захопили адмінбудівлю Луганської ОДА, прокуратури і міськради.

1 травня будівлі обласної прокуратури та міськради були розблоковані.