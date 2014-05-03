Аксьонов погрожує покарати організаторів прориву «російського кордону» під час зустрічі Джемілєва

Самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов назвав злочином дії кримськотатарських активістів, які прорвалися сьогодні до свого лідера Мустафи Джемілєва через «російський кордон», обладнаний на пункті пропуску «Турецький вал».

Про це повідомляє Крым.Реалии з посиланням на прес-службу Ради міністрів.

«Силові структури працюють відповідно до законів Російської Федерації і Республіки Крим. А прорив кордону, що здійснили кримські татари, - це злочин, за який будуть відповідати його організатори. Це чистої води провокація, спрямована на дестабілізацію ситуації», - вважає Аксьонов.

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Він також додав, що даним фактам правоохоронними органами буде дана «жорстка правова оцінка».

Сьогодні близько 5 тисяч кримських татар вирушили зустрічати свого лідера Мустафу Джемілєва, який за рішенням російської влади виявився «нев'їзним» до Криму.

Їх автоколону біля «Турецького валу» в Армянську заблокували бійці російського Омону з бронетехнікою.

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Щоб побачити Джемілєва, колона активістів прорвалася через живий щит спецназу ОМОН і попрямувала до пункту пропуску пішки.

Там вони дійсно змогли зустрітися з Джемілєвим, але у Крим його так і не пропустили, у зв'язку з чим він змушений був повернутися до Києва.