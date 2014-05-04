Названі імена 14 загиблих під час заворушень 2 травня (список)

Поки відомі 14 імен загиблих. П'ятеро померли від вогнепальних поранень, четверо - в результаті падіння з будівлі Будинку профспілок. Усі вони місцеві жителі, повідомляє Думська.

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1. Бірюков Андрій, 1978 р.н. - вогнепальне поранення,

2. Брожевський Андрій, 1987 р.н. - падіння з верхніх поверхів,

3. Булах Віктор, 1956 р.н. - падіння з верхніх поверхів,

4. Вареникина Ганна, 1955 р.н. - задихнулася в диму,

5. Егорский Микола, 1976 р.н. - вогнепальне поранення,

6. Жульков Олександр, 1968 р.н. - вогнепальне поранення,

7. Іванов Ігор, 1987 р.н. - вогнепальне поранення,

8. Калин Анатолій, 1976 р.н. - падіння з верхніх поверхів,

9. В'ячеслав Маркін, 1969 р.н., депутат облради - помер в лікарні від ран,

10. Мішин Сергій, 1986 р.н. - загинув у вогні,

11. Негатуров Вадим, 1959 р.н., одеський поет - згорів у вогні,

12. Нікітенко Максим, 1982 р.н. - падіння з верхніх поверхів,

13. Петров Геннадій, 1985 р.н. - вогнепальне поранення,

14. Садовничий Олександр, 1954 р.н. - згорів у вогні.

Нагадаємо, 2 травня в Одесі загинули 46 осіб. Більшість тіл було знайдено на місці пожежі, їх важко впізнати.