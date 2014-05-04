Названі імена 14 загиблих під час заворушень 2 травня (список)
Одесити складають список загиблих під час масових заворушень 2 травня - в МВС та СБУ, як і раніше, відмовляються підтвердити імена, посилаючись на таємницю слідства.
Поки відомі 14 імен загиблих. П'ятеро померли від вогнепальних поранень, четверо - в результаті падіння з будівлі Будинку профспілок. Усі вони місцеві жителі, повідомляє Думська.
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1. Бірюков Андрій, 1978 р.н. - вогнепальне поранення,
2. Брожевський Андрій, 1987 р.н. - падіння з верхніх поверхів,
3. Булах Віктор, 1956 р.н. - падіння з верхніх поверхів,
4. Вареникина Ганна, 1955 р.н. - задихнулася в диму,
5. Егорский Микола, 1976 р.н. - вогнепальне поранення,
6. Жульков Олександр, 1968 р.н. - вогнепальне поранення,
7. Іванов Ігор, 1987 р.н. - вогнепальне поранення,
8. Калин Анатолій, 1976 р.н. - падіння з верхніх поверхів,
9. В'ячеслав Маркін, 1969 р.н., депутат облради - помер в лікарні від ран,
10. Мішин Сергій, 1986 р.н. - загинув у вогні,
11. Негатуров Вадим, 1959 р.н., одеський поет - згорів у вогні,
12. Нікітенко Максим, 1982 р.н. - падіння з верхніх поверхів,
13. Петров Геннадій, 1985 р.н. - вогнепальне поранення,
14. Садовничий Олександр, 1954 р.н. - згорів у вогні.
Нагадаємо, 2 травня в Одесі загинули 46 осіб. Більшість тіл було знайдено на місці пожежі, їх важко впізнати.