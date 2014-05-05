Турчинов: 9 травня в Києві можливі провокації

Про це заявив в.о. презиента Олександр Турчинов в інтерв'ю 5 каналу, пише INSIDER.

"Їх мета - повалити владу в Києві. У столиці створено блок-пости з серйозною перевіркою, тому що ми очікуємо, що на 9 травня можуть бути провокаційні дії. Не тільки в столиці. Треба бути уважним у всіх регіонах країни, де можуть бути диверсанти, провокатори. ... Проти нас йде війна. Ми готуємося. Вже встановлені блок-пости", - зазначив Турчинов.

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Він ще раз підтвердив, що провокації на сході влаштовуються коштами та силами родини віктора Януковича та його оточення.

"Це не потребує доказів. Це вже давно зрозуміли всі на заході. Російські спецслужби використовують колишнє українське керівництво не тільки фінансово, але й організаційно", - заявив Турчинов.