Тимчук наголошує на відсутності координації дій між силовиками під час АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.

Зокрема, він наголосив, що в уставі чітко написано, що зокрема, часові повинні застосовувати зброю у випадку нападу на них і на об'єкти, що ними охороняються. "В рамках АТО ця вимога повністю ігнорується. Навпаки, від силовиків - солдатів, контрактників, офіцерів вимагається в жодному разі не застосовувати зброю на знищення. Всі випадки використання зброї силовиками були на свій страх і ризик, або ж відповідальність за це брали на себе командири середньої ланки. Це неправильно. В таких умовах не можна проводити ніякі силові операції", - сказав Тимчук.Читайте такожТимчук: Антитерористична операція знову перетворюється на фарс

При цьому він зауважив, що крім проблеми з використанням зброї існує ще одна, а саме - "відсутність адекватних бойових наказів".

"Чомусь керівництво АТО панічно боїться надавати чіткі бойові накази. Наказ - це документ, в якому чітко вказуються завдання, порядок сил, взаємодія з іншими спецпідрозділами. У нашій ситуації ми спостерігаємо відсутність взаємодії", - сказав Тимчук.

Тимчук також зазначив, що у разі, якщо виникають проблеми по організації операції, то виникають питання до її керівників - головнокомандувача ЗСУ і керівника АТО.