Тимчук наголошує на відсутності координації дій між силовиками під час АТО
Керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук наголошує на відсутності координації дій між силовиками під час проведення антитерористичної операції на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.
Зокрема, він наголосив, що в уставі чітко написано, що зокрема, часові повинні застосовувати зброю у випадку нападу на них і на об'єкти, що ними охороняються. "В рамках АТО ця вимога повністю ігнорується. Навпаки, від силовиків - солдатів, контрактників, офіцерів вимагається в жодному разі не застосовувати зброю на знищення. Всі випадки використання зброї силовиками були на свій страх і ризик, або ж відповідальність за це брали на себе командири середньої ланки. Це неправильно. В таких умовах не можна проводити ніякі силові операції", - сказав Тимчук.Читайте такожТимчук: Антитерористична операція знову перетворюється на фарс
При цьому він зауважив, що крім проблеми з використанням зброї існує ще одна, а саме - "відсутність адекватних бойових наказів".
"Чомусь керівництво АТО панічно боїться надавати чіткі бойові накази. Наказ - це документ, в якому чітко вказуються завдання, порядок сил, взаємодія з іншими спецпідрозділами. У нашій ситуації ми спостерігаємо відсутність взаємодії", - сказав Тимчук.
Тимчук також зазначив, що у разі, якщо виникають проблеми по організації операції, то виникають питання до її керівників - головнокомандувача ЗСУ і керівника АТО.