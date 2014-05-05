Аваков: Сили АТО не штурмують житлові квартали

«Силами АТО ми не проводимо штурм житлових кварталів і ставимо обмеження не атакувати там, де є цивільне населення», - сказав Аваков.

Він підкреслив, що це істотно стримує темпи проведення антитерористичної операції.

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«Ми зв'язані по руках і ногах тим, що навколо мирне населення. Хтось підтримує, хтось не підтримує - це неважливо: українські військові не можуть стріляти по мирному населенню. Це обмеження, яким активно користується ворог: ворог за ними ховається і стріляє звідти. Ми не можемо просто взяти і вирубати цю посадку шаленим вогнем, тому що там стоять мирні дома», - сказав міністр.

При цьому Аваков закликав політиків і журналістів не спекулювати на темі антитерористичної операції.

«Коли йде така війна, я прошу всіх тих - хто в тилу, не на передовій, хто мудрує, хто дає поради - зрозумійте реальну ситуацію: у нас армію розвалювали останні роки, методично, у нас немає нормальних збройних сил, у нас немає адекватних спецпідрозділів», - сказав міністр.

За його словами, те, що зараз відбувається, - це бойове злагодження, перше за останні роки.

«Ми бачимо, хто є хто: хто імітатор, а хто дійсно не боїться. Я звертаюся до всіх і до політиків, і до журналістів, до тих моїм колегам, хто в Києві, хто на місцях: це складна ситуація, з якої потрібно вибиратися. Давайте менше навколо цього грати в ігри і більше кожен на своєму місці робити те, що повинен. Я хочу сказати всій Донецькій еліті, всій Луганської еліті, всім, хто на сході: не думаєте, що хтось за вас вирішить вашу проблему, якісь міфічні люди з центру. Ця проблема повинна вирішуватися всіма нами», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час проведення АТО у Слов’янську 4 представників МВС було вбито, близько 30 – отримали поранення.

Терористи стріляють з автоматів та мінометів.

«Тактика бою нападників – прикриватися живим щитом з числа місцевого населення. Крім того, місцеві жителі повідомляють, що нападники масово обстрілюють і підпалюють житлові будинки. Є жертви серед місцевого населення. На даний час бій триває», - повідомляє УЗГ МВС України.