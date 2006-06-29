”Маліна”, яка ”по-пацанськи” заблокувала парламент, ”скоро скисне”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що депутати Партії регіонів довго не витримають блокувати сесійну залу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам, висловивши думку, що Партія регіонів «через пару тижнів скисне».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, люди, які володіють мільйонами і мільярдами, не зможуть довго блокувати парламент. «Вони сьогодні змушені працювати, як сторожа зали Верховної Ради. Мені здається, що такий статус їм не до вподоби. Особливо, коли вони звикли їсти в шикарних ресторанах, а сьогодні їм доводиться їсти вночі і вдень, перепрошую, на столі президії ВР – мені здається, вони довго не протримаються в такому режимі життя. Вони звикли до гольфу, тенісу, до поїздок на Канари», - сказала вона.

На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, потрібно депутатам Партії регіонів дати можливість випустити пару і подивитись, що з цього буде.

Говорячи про можливість передачі опозиції низки комітетів ВР, Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що сьогодні коаліція пропонує їм у сотні разів більше, ніж давала опозиції попередня влада. Зокрема, Рахункову палату, яка дає право контролювати кожну державну копійку тощо. Вона нагадала, що пропонується віддати опозиції посади всіх перших заступників голів комітетів. На думку Ю.ТИМОШЕНКО, це дасть змогу опозиції здійснювати функцію контролю за всіма рішеннями комітетів, а також можливість блокувати ці рішення, якщо вони з ними не згодні.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що, на її думку, Партії регіонів потрібно змиритися з тим, що «на свої 30% вони не отримали повної влади в Україні і дати працювати можливість іншим, а якщо коаліція, яка сьогодні створена, буде робити щось не так, то тоді Партія регіонів в найближчий час прийде до влади, і не потрібно їм так падати обличчям в парламентські крісла і таким чином себе позиціонувати як політична сила, яка не схожа на політичну партію, а схожа на «маліну», яка поза будь-якими законами просто «по-пацанськи» заблокувала парламент і думає, що з цього вийде».

Як повідомляв УНІАН, з 27 червня "регіонали" блокують парламентську трибуну, президію, а також приміщення, де встановлені комп`ютери із системою "Рада", не даючи змоги проводити засідання ВР.

У такий спосіб опозиційні депутати протестують проти передбачуваного пакетного голосування за кандидатури на посади прем`єр-міністра і спікера.

Відповідне голосування збираються провести “Наша Україна”, БЮТ та Соцпартія. На пост голови парламенту висувають Петра ПОРОШЕНКА, у прем’єри - Юлію ТИМОШЕНКО.

Також представники Партії регіонів не погоджуються з розподілом керівних посад у парламенті.

Представники коаліції вважають, що за опозицією потрібно залишити посади перших заступників голів комітетів парламенту, посаду голови Рахункової палати і посаду голови Спеціальної контрольної комісії парламенту з питань приватизації.

Натомість “регіонали” наполягають, щоб керівні посади в парламентських комітетах розподілялися чітко пропорційно до кількості мандатів у депутатських фракціях.