4 місяці поспіль наші дрони знешкоджують більше окупантів, ніж ворог рекрутує, - Сирський

Уже чотири місяці поспіль українські підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше особового складу російських окупантів, аніж вони рекрутують до своїх лав. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Олександр Сирський, Головнокомандувач Збройних сил України.

Він наголосив, що Сили оборони України утримують стратегічну ініціативу та не дозволяють російським військам поновити широкомасштабний наступ.

За його словами, один із ключових факторів нашої переваги - це безпілотні сили. Саме ці підрозділи наразі завдають найбільш масового та ефективного ураження по ворогу.

Відео дня

"Уже чотири місяці поспіль, починаючи з грудня 2025-го, наші підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше особового складу противника, ніж він рекрутує до своїх лав", - підкреслив Сирський.

Результати березня

Головнокомандувач повідомив, що під час наради з питань розвитку безпілотних систем було підсумовано та проаналізовано результати березня.

Так, у березні, порівняно з лютим, на 29% зріс показник загальних втрат особового складу ворога, завданих нашими підрозділами безпілотних систем.

"У середньому за добу підрозділи безпілотних сил вже виконують понад 11 тис. бойових завдань. При цьому за результатами березня уражено на 50% більше верифікованих цілей у порівнянні зі статистикою лютого. Це понад 150 тисяч", - зазначив Сирський.

Middle Strike

Окремо він виділив зростання ефективності українських засобів Middle Strike.

"Майже 350 ударів на оперативну глибину (30-120 км). Уражено 143 об’єкти логістики та склади противника, 52 пункти управління російської армії, 20 об’єктів нафтової й енергетичної галузі ворога та багато іншого", - підкреслив Головнокомандувач.

Він зауважив, що це комплексний результат роботи вітчизняних виробників безпілотних авіаційних комплексів, зростання майстерності операторів та ухвалених організаційних рішень.

"Наші наземні роботизовані комплекси в березні також збільшили кількість виконаних завдань більше ніж на 50%, порівняно з лютим", - додав Сирський.

Плани ворога

Водночас, підкреслив він, ворог теж не стоїть на місці. Так, згідно з даними нашої розвідки, станом на початок квітня окупанти розширили чисельність своїх військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців, а на кінець 2026 року планують довести до 165,5 тис.

Попередні заяви Сирського

Як повідомляв УНІАН, раніше Сирський розповів про ситуацію на Донеччині. За його словами, російські окупанти намагаються покращити своє тактичне положення у Донецькій області, комбінуючи атаки малими групами піхоти та масовані нальоти дронів.

Він також зауважив, що вже майже рік частини 19-го корпусу успішно відбивають спроби противника захопити Костянтинівку, утримують позиції та завдають ворогу значних втрат.

