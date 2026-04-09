КНДР випробувала нову балістичну ракету з касетною боєголовкою

Пхеньян заявляє про здатність нищити інфраструктуру та паралізувати техніку противника.

Північна Корея оголосила про випробування нових видів озброєння, серед яких – тактична балістична ракета з касетною боєголовкою та системи радіоелектронної боротьби, пише Reuters.

За даними державних медіа, ракета типу Хвасонпхо-11 Ка здатна уражати цілі на площі до 7 гектарів і "знищувати їх на попіл".

У Північній Кореї також заявили про розвиток електромагнітної зброї та так званих "вуглецевих бомб", які можуть виводити з ладу електроніку військової техніки, порушувати роботу енергомереж та атакувати промислову інфраструктуру.

Такі системи потенційно здатні нейтралізувати навіть сучасну техніку, зокрема винищувачі F-35A або кораблі з системою Aegis.

Демонстрація сили

У Південній Кореї підтвердили, що Пхеньян протягом кількох днів проводив серію ракетних випробувань. Експерти вважають, що це – демонстрація нових можливостей на тлі зростання напруженості та сигнал як союзникам, так і противникам.

Північна Корея також робить ставку на дешеве виробництво озброєння, що дозволить швидко нарощувати арсенал. Крім того, у Пхеньяні, ймовірно, враховують досвід сучасних війн, зокрема в Україні та на Близькому Сході, де ключову роль відіграють дрони, удари по інфраструктурі та засоби РЕБ.

Нові розробки можуть серйозно ускладнити оборону Південної Кореї, адже поєднання ракет, електромагнітної зброї та атак на енергосистеми створює асиметричну загрозу.

На цьому тлі дипломатична активність зростає. Очікується візит глави МЗС Китаю до Пхеньяна, а також можливі переговори між Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином.

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея, ймовірно, зруйнувала кілька населених пунктів поблизу одного зі своїх головних об’єктів для запуску ракет і супутників, що може свідчити про плани розширення інфраструктури.

Це посилює занепокоєння щодо безпеки в регіоні на тлі загальної нестабільності, зокрема через затяжну війну в Ірані.

