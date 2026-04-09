Ціни на капусту летять у прірву: фермери поспішають позбутися овочу

Зараз капуста в Україні коштує в середньому на 88% дешевше, ніж рік тому

Українські фермери кинулися продавати капусту старого врожаю, тому відпускні ціни на цей овоч обвалилися. Річ у тім, що якість білокачанної капусти в сховищах різко погіршується, а ранні овочі починають надходити у продаж.

Аналітики EastFruit повідомили, що на сьогоднішній день капуста пропонується до продажу за ціною 2–8 грн/кг ($0,05–0,18/кг), що в середньому на 22% дешевше, ніж тижнем раніше.

Відзначається, що на український ринок зараз у достатній кількості надходить імпортна капуста нового врожаю, але незабаром з'являться й вітчизняні ранні овочі.

На сьогодні білокачанна капуста в Україні пропонується в середньому на 88% дешевше, ніж рік тому. Аналітики проекту припускають, що ціни почнуть зростати лише після повної реалізації наявних обсягів торішньої капусти.

Ціни на капусту в супермаркетах України

У Varus овоч можна купити за 7,60 грн/кг.

При цьому в АТБ капусту продають по 7,59 грн/кг.

У той же час у "Сільпо" ціни стартують від 10 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні – прогнози експертів

Виробництво вершкового масла в Україні цього року збільшилося порівняно з минулим роком. Водночас внутрішнє споживання та експорт на зовнішні ринки залишаються на колишньому рівні. Зазначається, що нещодавнє підвищення цін на масло було лише тимчасовим, і вартість продукту знову почала знижуватися.

Крім того, експерт Любомир Гайдамака зазначив, що на українців вже незабаром чекає новий виток зростання цін на рибу.

