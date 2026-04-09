'Непридатний до суду': у США вбивця українки Ірини Заруцької може уникнути покарання

Справа Ірини Заруцької викликала міжнародний резонанс. Зокрема у Північній Кароліні вже змінили законодавство.

У США підозрюваного у жорстокому вбивстві 23-річної українки Ірини Заруцької офіційно визнали психічно непридатним до судового розгляду, пише Daily Wire.

Декарлоса Брауна-молодшого після медичного обстеження у Північній Кароліні визнали таким, що не здатен усвідомлювати судовий процес і брати участь у власному захисті.

Згідно із законодавством штату, у такому випадку обвинуваченого не можна судити або засуджувати, поки його психічний стан не покращиться.

Вбивство Ірини Заруцької - що треба знати

Нагадаємо, жорстокий напад на українку стався 22 серпня 2025 року в місті Шарлотт. За даними слідства, Ірину Заруцьку атакували з ножем у вагоні поїзда LYNX Blue Line – нападник завдав кілька ударів у шию.

Злочин викликав широкий резонанс і підняв питання безпеки громадського транспорту в США.

Підозрюваний у злочині Декарлос Браун-молодший раніше мав щонайменше 14 арештів, зокрема за збройні напади. Частину покарань він відбув, однак у низці випадків уникнув ув’язнення.

Після трагедії у Північній Кароліні ухвалили так званий "Закон Ірини", який посилює правила досудового звільнення та обмежує застосування безготівкової застави для насильницьких злочинів

Адвокат підозрюваного Деніел Робертс просить відкласти слухання, щоб визначити, чи вимагатиме сторона обвинувачення смертної кари. Водночас проти Брауна висунуто й федеральне обвинувачення – у вчиненні насильницького злочину зі смертельними наслідками в громадському транспорті.

Справу також коментував президент США Дональд Трамп, який закликав до найсуворішого покарання.

На знак пам’яті про Ірину Заруцьку у різних містах США почали з’являтися мурали. Підприємець Ілон Маск пообіцяв виділити 1 мільйон доларів на їх створення.

