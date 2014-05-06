Порошенко вважає недоцільною відставку Турчинова

Позафракційний народний депутат України Петро Порошенко вважає недоцільним ухвалення парламентом рішення щодо відставки Турчинова з посади голови Верховної Ради та виконуючого обов’язки президента.

Як передає кореспондент УНІАН, такий можна зробити висновок зі слів Порошенка, які він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, що нібито планується розгляд питання про відставку Турчинова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови СБУ Валентина Наливайченка.

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Порошенко підкреслив, що сьогодні таке питання не стоїть у порядку денному.

“В країні пожежа, і коли в домі є пожежа - не б'ють пожежників, а гасять пожежу. А після того як загасили, розбираються з тими, хто і як працював під час пожежі. Роздмухування або стимулювання цих процесів призведе до подальшої дестабілізації ситуації”, - підкреслив він.

Водночас Порошенко наголосив на необхідності жорстких кадрових рішень у тих регіонах, де відбуваються заворушення, де бойовики захоплюють адмінбудівлі, беруть в заручники людей, а силові та правоохоронні органи не діють.

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Він підкреслив, що одна із причин такої ситуації в ряді регіонів пов'язана “з квотним принципом формування керівництва силових органів, коли були розподілені (посади) і прийшли знову ділити фінансові потоки, а зіткнулися з тим, що треба боронити державу”.

“Мають бути прийняті абсолютно жорсткі кадрові висновки, мають бути відсторонені ті керівники середнього рівня, які злякалися, які зрадили державу”, - сказав Порошенко.

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Він наголосив, що “йдеться як про посади у керівництві МВС, так і інших правоохоронних органів”.

Як повідомляв УНІАН, на відставці Турчинова, Авакова та Наливайчека наполягає фракція Партії регіонів.