Сепаратисти віддали тіло закатованого мешканця Львівщини

Про це повідомила УНІАН голова Львівської облдержадміністрації Ірина Сех.

«Учора пізно ввечері після тривалих переговорів тіло Юрія віддали представникам Донецької облдержадміністрації. Ми домовилися із головою Донецької ОДА Сергієм Тарутою, що тіло заберуть до моргу в обласному центрі, а вранці вирішуватимемо, як його повернути додому так, щоб не наражати на небезпеку рідних. Зараз народний депутат Михайло Блавацький замовляє машину для перевезення загиблого до Стрия. Брат Юрія Дяковського Олег перебуває в Києві, й ми з ним постійно контактуємо», - повідомила Сех.

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