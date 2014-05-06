Les Echos: «Велика сімка» в сфері енергетики шукає свою відповідь на українську кризу

У своїй статті під назвою«Велика сімка» в сфері енергетики шукає свою відповідь на українську кризу» в газеті Les Echos П'єр де Гаске повідомляє про те, що прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці підтримує будівництво газопроводу «Південний потік».

Міністрам енергетики країн «Великої сімки» буде важко знайти спільне рішення. На сьогоднішній зустрічі в Римі, яка відбувається під головуванням голови Міністерства економічного розвитку Італії Федеріки Гвіді, вони повинні розробити пропозиції щодо «посилення колективної енергетичної безпеки» для саміту «Великої сімки», який відбудеться 4 та 5 червня, у світлі української кризи. Непросте завдання в момент, коли бойові дії на сході України посилилися. Риму ще більш ніяково від того, що Італія дуже залежна від російського газу, що становить майже половину (49%) всіх поставок. Прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці підтвердив, що повністю підтримує будівництво газопроводу «Південний потік», який повинен з'єднати Росію з Італією в 2018 році, незважаючи на тиск з боку США, які хочуть, щоб цей проект був заморожений.

«Ми хочемо повторити ще раз для «Великої сімки», що підтримуємо будівництво «Південного потоку», - сказав Маттео Ренці в інтерв'ю Corriere della Sera, відмовляючись використовувати енергетичні питання» в якості розмінної монети. Він заперечує, що Італія відмовиться від проекту газопроводу, в будівництві якого беруть участь італійська нафтова і газова компанія ENI на 20%, Газпром (50%), французька компанія EDF і німецьке підприємство Winteshall BASF (на 15%). Згідно Reuters, через рішення Газпрому співпрацювати з австрійською компанією OMV, щоб провести газопровід «Південний потік» в Австрії, Рим міг би змінити своє рішення, вибравши конкурентний проект «Трансадріатичний газопровід», який здійснюється за підтримки норвезької державної компанії Statoil і німецькій компанії E.ON, і призначений для транспортування природного газу з Каспійського моря до Італії через Туреччину і Грецію. Але після телефонної розмови Путіна і Ренці 30 квітня, Рим відмовився заморожувати «Південний потік».

«Я не будуть прискорювати переговори з будівництва таких газопроводів як «Південний потік»; поки ми їх облишимо», - заявив нещодавно єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt, після окупації Криму. Щоб убезпечити свій ринок, Росія почала будівництво газопроводу «Північний потік» по дну Балтійського моря в обхід України. Але проект газопроводу «Південний потік», який повинен дозволити Москві поставляти 63 млрд кубометрів газу в Європу, залишається стратегічно важливим для "Газпрому" і ENI.

«Єдиним рішенням залишається розвивати торгівлю природним газом між Північною Америкою і Європою і зробити так, щоб іспанські газогенератори працювали на повну потужність, щоб зменшити нашу залежність від російського газу», - підкреслили італійці. «Ми повинні зробити вибір між Росією і використанням сланцевого газу», сказав Les Echos колишній глава компанії ENI Паоло Скароні якраз перед початком кризи. У той же час, міністр екології Франції Сеголен Руаяль сьогодні повинна була підтвердити свою незгоду з приводу використання сланцевого газу через відсутність будь-якої іншої технології, крім методу ГРП (гідравлічного розриву пласта), віддаючи перевагу відновлюваним джерелам енергії.