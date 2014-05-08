Виявлено 17 банків, причетних до фінансування сепаратизму - Махніцький

Про це заявив в. о. Генпрокурора Олег Махніцький, повідомляє прес-служба ГПУ.

"Нами на сьогоднішній день виявлено вже 17 банків, які підозрюються у фінансуванні протиправних діянь на території України", - сказав він.

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За його словами, на даний момент робота слідчих і оперативно-розшукових підрозділів зосереджена, насамперед, на економічному ґрунті сепаратизму.