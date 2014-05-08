Виявлено 17 банків, причетних до фінансування сепаратизму - Махніцький
02:29, 08 травня 2014Політика
0 0
Правоохоронними органами на сьогоднішній день виявлено 17 банків, які можуть бути причетні до фінансування сепаратистської діяльності.
Виявлено 17 банків, причетних до фінансування сепаратизму / Фото УНІАН
Про це заявив в. о. Генпрокурора Олег Махніцький, повідомляє прес-служба ГПУ.
"Нами на сьогоднішній день виявлено вже 17 банків, які підозрюються у фінансуванні протиправних діянь на території України", - сказав він.
Читайте такожМахніцький вже запропонував Раді позбавити Царьова повноважень нардепа - Сенченко
За його словами, на даний момент робота слідчих і оперативно-розшукових підрозділів зосереджена, насамперед, на економічному ґрунті сепаратизму.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter