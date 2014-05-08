У Тернополі облили зеленкою пам'ятник Бандері

Відомості про дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 ККУ (Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом). Читайте такожУ Криму починають зносити українські пам'ятники

Таке діяння карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років, повідомили у прес-службі МВД.