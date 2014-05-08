Бойовики вирішили не скасовувати "референдум" 11 травня

Відповідне рішення було прийнято на зборах депутатів у Донецьку 8 травня одноголосно. За проголосували 78 самопроголошених депутатів. Об це РБК-Україна повідомив один з лідерів сепаратистської ДНР Андрій Пургін.

"Це не наше рішення, це рішення народу Донбасу. Народ Донбасу отримав шанс здійснити подвиг, і ми не маємо права позбавляти його цього шансу", - заявив він.