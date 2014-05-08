Донецькі шахтарі розповіли про тортури терористів та показали майже зрізане лампочкою татуювання (фото)

У Донецьку в захопленій будівлі обласної адміністрації та обласної телерадіокомпанії сепаратисти поставили тортури на конвеєр. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві розповіли шахтарі з Новогродівки Олександр Гуров та Олександр Вовк, яких катували в цих будівлях , передає "Новости Донбасса"

За їх словами, у тортурах беруть участь колишні працівники міліції. У одного з катуючих був шеврон спецпідрозділу «Грифон». «Там маса кімнат, люди кричать нелюдським голосом, з вікон видно російський прапор», - розповів Гуров.

Поки їх пов'язаними везли до Донецька, вони проїхали кілька блокпостів міліції, та ніхто не намагався їх звільнити.

Читайте такожПолонений бойовиками гірняк розповів про своє викрадення

«У телецентрі дуже велике скупчення бойовиків, крім чеченців, люди східної національності з російським акцентом», - додав він.

Гуров розповів, що в його захопленні брав участь громадянин Російської Федерації - чеченець за національністю, його звати Мурза. Шахтарі вважають, що їх захопили в полон за допомогою виконуючого обов'язки міського голови Новогродівки, який передає сепаратистам дані про всіх патріотично налаштованих громадян. На їх думку, ця людина не користується авторитетом серед городян та місцевих депутатів, і намагається втриматися на посаді за рахунок підтримки сепаратистів.

Гуровим зацікавилися після того, як він прибрав прапор організації «Донецька народна республіка» з будівлі міськради. «Доповіли місцеві сепаратисти. Я зривав їх прапор та скидав. Піднесли, що ніби ми "Правий сектор"... Керівництво міста доповідає службі безпеки сепаратистів, що є група патріотів, що більшість депутатів не підтримують сепаратистів», - додав Гуров.

Всі викрадені у Новогродовці шахтарі були побиті та пограбовані. «Ланцюжок з хрестиком чеченці зірвали відразу, кільце не знімалося - зрізали, печатка не знімалася - зрізали, кросівки вкрали», - сказав Гуров.

Найбільш сильні травми отримав ще один викрадений громадянин Костянтин Мусейко. Його били з перепочинками. Гурову кілька разів приставляли до голови заряджений пістолет та автомат. «Вночі прив'язали до лав, погрожували зарізати, говорили, що я зрадник», - сказав він.

Читайте такожГірники назвали Путіна нахабою і циніком за "п'яниць-шахтарів"

Також розбитою лампочкою йому намагалися зрізати татуювання з написом «Слава Україні!». Після звільнення шахтарі змушені були лікуватися в Києві, так як в Донецьку не відчували себе в безпеці.

«Після звільнення Костю Мусейко відвезли до лікарні, на лікарях, які надали йому допомогу, були георгіївські стрічки. Він у шкарпетках тікав звідти», - розповів голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Також місцеві лікарі не виявили у постраждалих серйозних травм, хоча у них були зламані ребра, носи, щелепи.