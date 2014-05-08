Ми поважаємо ветеранів і цінуємо історію - Яценюк

Про це в ефірі «5 каналу» заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Хотілося б, щоб це 9 травня не було використано, як привід, щоб показувати картинки і говорити про те, що нібито (в Україні - УНІАН) глумляться над історією, глумляться над ветеранами. Ми поважаємо ветеранів. Ми цінуємо історію, - сказав Яценюк. - Скажу чому. Тому що Україна - це країна переможниця у Другій світовій війні. І Україна - одна з країн засновниць Організації об`єднаний націй. І внесок України в перемогу над фашизмом є визначальним. І ніхто у нас цю перемогу в боротьбі, яка була 69 років тому, не відбере».

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За словами Яценюка, у відповідь на заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що перемога у Великій вітчизняній війні могла відбудуться і без України, він відправив йому витримку з Радянської енциклопедії.

«Нагадаю вам фразу, яку Володимир Путін кілька років тому сказав: мовляв і без України перемогли б у Великій вітчизняній війні. Я йому тоді переслав уривок з Радянської енциклопедії про те, який внесок України, скільки мільйонів жертв полягло і як ми відвоювали свою свободу», - підкреслив Яценюк.