Пан Гі Мун: відправлення миротворців ООН до України зараз неможливе

Відправлення миротворчих сил до України зараз неможливе, вважає генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. Про це повідомляють РИА Новости.

"Зараз посилати війська мені не здається дуже застосовним", - заявив Пан Гі Мун в інтерв'ю мексиканському виданню Reforma.

Для відправки "блакитних касок" в регіон потрібен мандат Ради Безпеки ООН, нагадав він. "Без чіткого мандату і дозволу Радбезу я не можу вжити жодних дій", - сказав генсек.

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Як раніше повідомляв УНІАН, в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов в ході телефонної розмови з Генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном сказав, що Україна не заперечує проти того, щоб провести спільну антитерористичну операцію на сході з миротворчими силами ООН.

У свою чергу, глава МЗС РФ Сергій Лавров підкреслив, що намір Києва залучити ООН до участі у протиправних діях на південному сході України є неприйнятним.