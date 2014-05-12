Люди "Стрілка" забрали владу у колишніх "вождів" самопроголошеної ДНР - ЗМІ

"Вчора стався переворот. Пургіна, Лягіна і Маковича відсунула від прийняття рішень група людей на чолі з чоловіком, який представився помічником "Стрілка" зі Слов'янська", - сказало "ОстроВу" джерело в ДНР.

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За словами співрозмовника, на голову "ЦВК ДНР" Романа Лягіна чинився силовий вплив, щоб він негайно оголосив результати так званого референдуму про незалежність самопроголошеної Донецької республіки.

Раніше самі представники "тимчасового уряду ДНР" визнавали, що "те, що вдалося зробити в Слов'янську", було неможливо без Ігоря Стрєлкова (за інформацією СБУ, мова йде про полковника ГРУ ГШ РФ Ігоря Гиркина).