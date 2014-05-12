Дій Росії з деескалації ситуації в Україні немає - МЗС Литви
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевічус заявляє, що наразі немає дій Росії з деескалації ситуації в Україні, але вважає, що Європейському Союзу поки що не час переходити до широких економічних санкцій проти Москви.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Лінкевічус заявив перед засіданням Ради ЄС на рівні глав дипломатій 28-ми країн-членів під головуванням Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.
"Події в Україні не можуть вітатися. Ми не бачимо позитивного розвитку подій. Ми не бачимо зусиль - насамперед з боку Росії - для деескалації ситуації. Маємо справу зі спонсорованою Росією повстанською активністю, яка продовжується. Що зараз потрібно - так це широкий діалог за участю всіх сторін з конкретними зобов'язаннями, які виконуються", - сказав Лінкевічус.
Читайте такожВ ЄС ігноруватимуть результати псевдореферендуму на Донбасі - МЗС Нідерландів
"Третю фазу санкцій готує Європейська комісія. Але ще не до кінця використаний потенціал другої фази - адресних санкцій проти конкретних осіб. І я переконаний, що ми маємо посилити другу фазу санкцій і щоб у нас була дуже тісна координація з усіма міжнародними гравцями, насамперед Сполученими Штатами", - додав глава МЗС Литви.