Більдт: ЄС дав чіткий сигнал Росії, що президентські вибори в Україні - це важливо

Європейський Союз дає чіткий сигнал Росії, що проведення вільних і справедливих президентських виборів в Україні є надзвичайно важливим, але наразі не погрожує економічними санкціями в разі спроб Москви зірвати голосування 25 травня.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН після засідання Ради ЄС заявив міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

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"Ми маємо вивчити ситуацію, але ми дали дуже чіткий сигнал Росії щодо важливості, яку ми надаємо президентським виборам в Україні. Усі мають конструктивно підтримувати ідею проведення вільних і справедливих виборів в Україні", - сказав глава шведської дипломатії.

Відповідаючи на запитання, чи перейде ЄС до третьої - останньої - фази санкцій проти Росії, яка передбачає обмежувальні заходи економічного характеру, Більдт сказав: "Я б так прямо не пов'язував. Наразі залишимо це без твердої прив'язки - це буде поки що краще".

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС сьогодні додала до списку осіб, яким заборонено в'їзд і чиї активи на території ЄС заморожені, прізвища ще 13 російських можновладців, довівши загальний санкційний список таким чином до 61 особи. В списку також дві кримські компанії, активи яких було конфісковано в України. Але ЄС поки що не перейшов до третьої фази санкцій, хоча Єврокомісія готує такі заходи на вимогу Європейської ради.

Також Ради ЄС заявила, що Європейський Союз розглядатиме питання щодо посилення санкцій проти Росії з огляду на її ставлення до майбутніх президентських виборів в Україні.

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"Рада бере до уваги підготовчу роботу Єврокомісії та держав-членів щодо можливих адресних санкцій, згідно з рішенням Європейської ради у березні, і що подальші кроки будуть вжиті з огляду на розвиток подій", - сказано у висновках Ради ЄС, схвалених 12 травня.

"Європейський Союз, зокрема, зверне увагу на ставлення усіх сторін та поведінку щодо проведення вільних та справедливих президентських виборів, коли розглядатиме питання щодо можливих майбутніх заходів", - йдеться у документі.