На місці вибуху в Миколаєві рятувальники почули крики з-під руїн

Про це повідомив у понеділок в прямому включенні в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV в.о. міського голови Миколаєва Юрій Гранатуров, який перебуває на місці трагедії.

За його словами, вибух у будинку не є терористичним актом.

"Версія щодо терористичного акту на 100% не відповідає дійсності. Скоріше за все це був вибух на основі побутового газу і на це є підстави у правоохоронних органів", - сказав він.

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Мер Миколаєва зазначив, що є інформація про одного загиблого.

На місці вибуху працюють спеціальні загони і рятувальні служби міста та області.

Вибуховою хвилею знищено 18 квартир – секція з першого по десятий поверхи. 65 осіб (29 сімей) розміщені в комфортабельному готелі, решта залишилася на місці трагедії, очікуючи на інформацію про близьких.