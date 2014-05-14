Україна припинила постачання води в Крим

Про це інформує Державне агентство водних ресурсів України на своєму офіційному сайті.

«Північно-Кримський канал працює в експлуатаційному режимі, який коректується відповідно до потреб водокористувачів Херсонської області, через відсутність конструктивних пропозицій щодо оформлення договірних відносин для забезпечення водними ресурсами потреб АР Крим на питне водопостачання і зрошення», - йдеться в повідомленні.

«Питання погашення заборгованості водокористувачами Криму перед Управлінням Північно-Кримського каналу в обсязі 1,7 млн грн у 2013 році залишається невирішеним», - зазначили у відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, в Криму склалася критична ситуація з водопостачанням і особливо з зрошенням сільськогосподарських земель. В Адміністрації президента України заявили, що кримська влада не намагається врегулювати з Україною питання водопостачання, а здійснює несанкціонований забір.

Довідка УНІАН. На території Херсонської області знаходиться Північно-Кримський канал (ПКК) побудований в 1961-1971 роках для зрошення земель посушливих регіонів України (Херсонської області та Криму) водами Дніпра. Починається з Каховського водосховища, доходить до Керчі. Довжина 402,6 км, максимальна пропускна здатність 300 м / с.

У 1986 році площа зрошення становила 380 тис. га та обводнення понад 600 тис. га. Постачає воду Феодосію, Керч, Судак, частина сіл Ленінського району Криму, селища Сімферопольського району (Комсомольське, Гресівське), деякі райони Сімферополя.