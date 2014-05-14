Журналістам, які не підкоряються терористам з ДНР, погрожують розправою

Про це повідомила Олена Малютіна, прес-секретар Донецької ОДА у ефірі Громадського.ТБ.

"Дуже серйозні погрози на державному обласному телебаченні — більше сотні терористів заблокували його роботу. В них багато зброї, вибухівки. Українських журналістів вважають ворогами, вони працюють як на війні", - зазначила Малютіна.Читайте такожЖурналіст та перекладач із США розповіли, як бойовики їх пограбували та допитували у гаражі

За її словами, наразі в Донецьку досить спокійно, люди працюють. Триває підготовка до оздоровчого сезону дітей, проте є підозои про загрози їх безпеці.

Нагадаємо, що сьогодні спливає термін ультиматуму, оголошеного керівництвом т.з. ДНР про те, що всі чиновники та держслужбовці мають присягнути псевдореспубліці.