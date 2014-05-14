Ахметов не бачить "щасливого майбутнього" в підпорядкуванні Києву: "Єдиний шлях - коли влада переходить в регіони"

Глава компанії СКМ Рінат Ахметов заявляє, що «щасливим Донбас може бути лише в єдиній Україні» і виступає за децентралізацію влади.

Про це повідомляє прес-служба його компанії.

Як зазначає Ахметов, «ми живемо в біді. А я хочу, щоб Донбас і кожен житель нашого регіону були щасливими. А що таке щастя? Щастя - це тоді, коли мир над головою. Щастя - це тоді, коли на душі спокійно. Щастя - це тоді, коли сильна економіка, створюються нові робочі місця, люди мають гідну роботу, гідну зарплату і гідне життя. Щастя – це тоді, коли нас поважають. Поважають нашу історію, поважають нашу пам'ять, поважають нашу мову, поважають наші свята, поважають наші традиції і поважають наші амбіції - наші амбіції на краще життя. Як ми цього можемо добитися?».

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За словами Ахметова є чотири сценарії розвитку подій.

"Сценарій номер один, - говорить Ахметов, - залишається все, як є. Вся влада в Києві, а регіони розвиваються за залишковим принципом. Цей шлях зжив себе, він не має права на майбутнє, і в цьому я глибоко переконаний. Сценарій номер два: Донецька народна республіка. Її ніхто в світі не визнає. А структура нашої економіки - це вугільна промисловість, це металургія, це енергетика, це машинобудування, це хімічна промисловість і це сільське господарство. І всі суміжні підприємства, які з цим пов'язані. Ми потрапимо під величезні санкції, ми не зможемо ні продавати, ні виробляти. Це означає - зупинка виробництва, це означає - безробіття, це означає - бідність. Сценарій номер три: приєднання до Росії. Я глибоко переконаний, що це не треба ні Росії, ні Донбасу. І від цього не виграє ні Росія, ні Донбас. Ми потрапимо під величезні санкції, і так само ми не зможемо ні продавати, ні виробляти свою продукцію. Це означає економічний спад, безробіття і бідність".

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Оптимальним же Ахметов вважає четвертий сценарій. "На мій погляд, це єдиний правильний шлях: це зміни в Конституції, децентралізація влади. Це тоді, коли влада з Києва переходить в регіони. Це тоді, коли владу не призначають, а обирають. І це тоді, коли місцева влада бере відповідальність за сьогодення і майбутнє перед людьми. Я глибоко переконаний, що щасливим Донбас може бути лише в єдиній Україні", - сказав голова СКМ.