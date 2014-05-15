Мер Кіровограда знову написав заяву про відставку

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті міськвиконкому Кіровограда.

Як зазначається, приводом для написання заяви стали останні події у міській раді. Одна з них – внесення змін до Регламенту міської ради, які, на думку Саінсуса, зроблені не у відповідності до чинного законодавства.

"Завжди перед сесією проводиться узгоджувальна рада за участі керівників фракцій, голів депутатських комісій, але ці зміни до регламенту були винесені на сесію без попереднього розгляду, депутати зняли з посад заступників міського голови... я не хочу бути у ролі спостерігача, підписувати рішення, з якими незгоден і користуватися правом вето. Виконувати свої обов’язки за таких умов неможливо, а бути заручником цієї ситуації я не хочу", - зазначив чиновник.

Читайте такожКіровоградський міський голова подав у відставку, фракція ПР у міськраді саморозпустилася

Заяву про відставку міського голови депутати мають розглянути на сесії Кіровоградської міської ради 29 травня. Якщо вони її задовольнять, то до нових виборів обов’язки міського голови виконуватиме секретар міської ради Іван Марковський.

Як повідомляв УНІАН, у лютому мер вже звертався з особистою заявою до Кіровоградської міської ради про складення ним повноважень голови, проте на позачерговій сесії в березні депутати вирішили не розглядати заяву міського голови про відставку.