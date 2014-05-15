Бойовики "ДНР" захопили інкасаторський автомобіль із зарплатою бюджетників і шахтарів

Сьогодні біля Єнакієвого бойовики "ДНР" напали на інкасаторський автомобіль ПриватБанку, який віз зарплату донецьким бюджетникам і шахтарям.

Як повідомила прес-служба банку, 15 травня близько 16-00 при під'їзді до Єнакієвого озброєні представники так званої "Донецької народної республіки" зупинили й вилучили інкасаторський автомобіль банку.

Як уточнила прес-служба банку, в захопленому інкасаторському авто перебувало понад 1,5 млн грн, призначених для цільових виплат зарплат бюджетникам. За оцінками банкірів, в результаті таких дій бойовиків "ДНР" більше 3000 шахтарів, медиків і вчителів міста не зможуть отримати зароблені гроші.

Представники банку і влади регіону офіційно звернулися до представників "ДНР" з вимогою повернути викрадені кошти шахтарів та бюджетників. У той же час, на поточний момент кошти не повернуті. На щастя, під час збройного захоплення інкасаторського автомобіля ПриватБанку співробітники банку не постраждали.