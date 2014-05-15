Україна не готова до проведення загальнонаціональних референдумів - соціолог

Україна на сьогодні не готова до проведення будь-яких загальнонаціональних референдумів.

Про це заявив директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».

"У нас будь-який референдум розведе Україну. Ми не готові до загальнонаціонального референдуму. У нас низька політична культура. Ви посадите 15-річних хлопчиків і дівчаток - вони вам дадуть необхідний результат", - сказав Небоженко.

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За його словами, так звані "референдуми" на Донбасі це взаємовиключні референдуми. "Що нас чекає, якщо в Україні все збережеться в порядку? Референдум у референдумі. У Донецьку - один, у Краматорську - другий, у Маріуполі - третій", - зазначив соціолог.

При цьому Небоженко погодився, що у будь-якому випадку в Україні потрібно змінювати адміністративно-територіальну систему. "Треба переводити все на рівень місцевого самоврядування, щоб людина мала можливість "гавкнути на чиновника", якщо він робить не те", - зазначив Небоженко.