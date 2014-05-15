Депутат: ВР може без рішення Регламентного комітету достроково припинити повноваження Царьова



Про це Карпунцов сказав в коментарі УНІАН.

За його словами, для цього має бути політична домовленість між лідерами фракцій та груп та головою ВР Олександром Турчиновим.

В той же час він не зміг прогнозувати, чи буде це питання винесено на розгляд парламенту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Карпунцов заявив, що рішення комітету щодо Царьова немає, оскільки засідання не відбуваються через відсутність кворуму, бо на них не приходять депутати з фракцій ПР та КПУ.

Довідка УНІАН. Проти депутата від Партії регіонів Царева відкрито кілька кримінальних проваджень за заклики до сепаратизму.

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Зокрема, за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 109 (заклики до насильницької зміни, скидання конституційного ладу, здійснені особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації) Кримінального кодексу України.

В.о. генерального прокурора Олег Махніцький звернувся до Верховної Ради з поданням про позбавлення Царьова депутатських повноважень для притягнення до кримінальної відповідальності.