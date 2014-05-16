Терористи обстріляли військовий аеродром під Краматорськом - Міноборони
14:00, 16 травня 2014Політика
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Під Краматорськом в Донецькій області сьогодні, 16 травня, близько 10.00 терористи з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли одну з будівель військового аеродрому, де на той час перебували військовослужбовці.
Аеродром під Краматорськом обстріляли / Википедия
Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони України, нападники вели вогонь протягом 20 хвилин із зелених насаджень, що біля території військової частини.
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Згідно з повідомленням, військовослужбовці ЗСУ застосували зброю у відповідь для захисту військового об’єкту. Постраждалих серед українських військовослужбовців та цивільного населення немає.
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