Терористи обстріляли військовий аеродром під Краматорськом - Міноборони

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони України, нападники вели вогонь протягом 20 хвилин із зелених насаджень, що біля території військової частини.

Читайте такожТерористи безрезультатно атакують пости сил АТО в Слов'янську

Згідно з повідомленням, військовослужбовці ЗСУ застосували зброю у відповідь для захисту військового об’єкту. Постраждалих серед українських військовослужбовців та цивільного населення немає.