Терористи обстріляли військовий аеродром під Краматорськом - Міноборони

14:00, 16 травня 2014
Політика
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Під Краматорськом в Донецькій області сьогодні, 16 травня, близько 10.00 терористи з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли одну з будівель військового аеродрому, де на той час перебували військовослужбовці.

Аеродром під Краматорськом обстріляли / Википедия

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони України, нападники вели вогонь протягом 20 хвилин із зелених насаджень, що біля території військової частини.

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Згідно з повідомленням, військовослужбовці ЗСУ застосували зброю у відповідь для захисту військового об’єкту. Постраждалих серед українських військовослужбовців та цивільного населення немає.

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