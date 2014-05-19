В Одеській області склалася загрозлива ситуація з ротаціями у складах ДВК – КВУ

Як передає кореспондент УНІАН , про це заявив голова Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» Анатолій Бойко сьогодні на прес -конференції.

За його словами, заміни членів дільничних виборчкомів по всій Одеській області відбуваються масово і постійно.

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«Основні причини замін - відмови членів комісій виконувати свої обов`язки або систематична відсутність на засіданнях комісій. Систематичні неявки членів комісій на засідання можуть свідчити про саботаж і можливу спробу зриву дня голосування. Нагадаю, що виборчі комісії не можуть працювати при відсутності кворуму. У день голосування і при підрахунку голосів відсутність кворуму особливо небезпечно у зв`язку з високою ймовірністю опротестування і невизнання результатів виборів», - сказав Бойко.

За його словами, найпоширеніші випадки систематичного невиконання обов`язків членів комісій від кандидатів у президенти Михайла Добкіна і Петра Симоненка.

У зв`язку з цим, обласна організація КВУ закликає штаби кандидатів у президенти і окружні виборчі комісії регіону сформувати кадрові резерви потенційних членів дільничних виборчкомів для оперативного доповнення їх складу в день виборів.

«Це (доповнення) необхідно при разі спроб зриву процесу голосування та підрахунку голосів з боку деяких кандидатів у президенти шляхом організації неявки своїх представників на виборчі дільниці або їх офіційного відкликання зі складу комісій», - зазначив Бойко.