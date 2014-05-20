У ПР обговорюють заміну Єфремову, новим головою партії може стати Новинський - ЗМІ

Можливим наступником Єфремова може стати нардеп Вадим Новинський.

Як повідомляє кореспондент INSIDER, про це у кулуарах Верховної Ради повідомив один з депутатів Партії регіонів, який побажав залишитися анонімним.

За його словами, питання зняття Єфремова з посади лідера ПР ставилося на порядок денний під час вранішнього засідання фракції "регіоналів", але його не розглянули через відсутність самого Єфремова.

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"Виступив Дмитро Шенцев, який сказав що не порядно розглядати це питання без Єфремова", - зазначив депутат.

До розгляду питання відставки Єфремова з посади голови ПР "регіонали" повернуться на наступному засіданні фракції, яке може відбутися сьогодні у другій половині дня.

Про те, що у ПР обговорюють заміну голови фракції, повідомив також фотограф і журналіст Влад Содель, який сфотографував телефонну переписку одного з нардепів, у якій йшлося, що Єфремова планують зняти.