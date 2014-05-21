Мер Краматорська подає у відставку
Мер Краматорська Геннадій Костюков скликає 23 травня позачергову сесію міськради, де буде розглянуто питання про дострокове припинення ним своїх повноважень, відповідне розпорядження опубліковано на сайті міської ради.
Про це повідомляють РИА Новости.
Раніше Костюков позитивно висловлювався про "референдум", що пройшов 11 травня на сході країни, і його результати. Зокрема, він говорив про те, що таким чином мешканці "висловили своє ставлення до центральної влади". Про причини відставки Костюкова офіційно не повідомляється.
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"Розпоряджаюся <...> скликати 38-ю позачергову сесію міської ради <...> внести на розгляд сесії питання "Про звернення глави міста Костюкова Г.А. про дострокове припинення ним своїх повноважень", - йдеться у тексті розпорядження.
Сесія міської ради пройде в залі засідань палацу культури і техніки Новокраматорського машинобудівного заводу.