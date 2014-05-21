Мер Краматорська подає у відставку

Про це повідомляють РИА Новости.

Раніше Костюков позитивно висловлювався про "референдум", що пройшов 11 травня на сході країни, і його результати. Зокрема, він говорив про те, що таким чином мешканці "висловили своє ставлення до центральної влади". Про причини відставки Костюкова офіційно не повідомляється.

Читайте такожМер Донецька буде домовлятися з "ДНР" про проведення виборів

"Розпоряджаюся <...> скликати 38-ю позачергову сесію міської ради <...> внести на розгляд сесії питання "Про звернення глави міста Костюкова Г.А. про дострокове припинення ним своїх повноважень", - йдеться у тексті розпорядження.

Сесія міської ради пройде в залі засідань палацу культури і техніки Новокраматорського машинобудівного заводу.