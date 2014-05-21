Мер Краматорська подає у відставку

08:31, 21 травня 2014
Політика
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Мер Краматорська Геннадій Костюков скликає 23 травня позачергову сесію міськради, де буде розглянуто питання про дострокове припинення ним своїх повноважень, відповідне розпорядження опубліковано на сайті міської ради.

Костюков подает в отставку / krm.gov.ua

Про це повідомляють РИА Новости.

Раніше Костюков позитивно висловлювався про "референдум", що пройшов 11 травня на сході країни, і його результати. Зокрема, він говорив про те, що таким чином мешканці "висловили своє ставлення до центральної влади". Про причини відставки Костюкова офіційно не повідомляється.

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"Розпоряджаюся <...> скликати 38-ю позачергову сесію міської ради <...> внести на розгляд сесії питання "Про звернення глави міста Костюкова Г.А. про дострокове припинення ним своїх повноважень", - йдеться у тексті розпорядження.

Сесія міської ради пройде в залі засідань палацу культури і техніки Новокраматорського машинобудівного заводу.

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