Путін розповів, що для нього важливіше за президентські вибори в Україні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Путін сказав під час візиту до Китаю.

«Ви напевно вже чули про мою позицію. Вона полягає в тому, що важливі не самі вибори, а важливо налагодити відносини зі всіма регіонами України, з тим щоб люди, де б вони не проживали – на заході, на півдні, на сході чи на півночі країни, – відчували себе повноцінними громадянами, і національні меншини мали б повні права громадян, зокрема право, на використання своєї рідної мови», - сказав Путін.

Він наголосив, що набагато чистіше з юридичної точки зору було б провести спочатку референдум за новою Конституцією, а вже потім на базі нового Основного Закону обирати президента, парламент і далі формувати уряд.

При цьому, впевнений Путін, за чинною Конституцією України юридично «чинним» президентом України є Віктор Янукович.

«На мій погляд, так було б набагато логічніше, і це привело б до більшої стабільності. Але нинішня українська влада за підтримки європейських країн, Сполучених Штатів ухвалила інше рішення. У будь-якому разі, політичні процеси, зокрема з легітимації наявної влади, на сьогоднішній день, звичайно, це позитивні кроки», - сказав він.

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«Разом з тим, нам дуже складно буде будувати відносини з людьми, які приходять до влади на тлі триваючої каральної операції на південному сході України і перешкоджають роботі преси. Причому не просто перешкоджають, а поводяться все більш і більш агресивно. Це, звичайно, з погляду легітимації, з погляду об'єктивності результатів викликатиме у нас великі питання. І я дуже розраховую на те, що наші партнери і в Європі, і у Сполучених Штатах почують і зрозуміють, нарешті, що відбувається», - сказав Путін.