В Криму погрожують розправою українцям, які відмовилися від російського громадянства - Тимчук

За даними групи «Інформаційний Спротив», процес «відмови від громадянства Росії» у Криму перетворився на механізм виявлення та переслідування кримчан, не лояльних до Москви.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний Спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Зокрема, сама процедура "відмови від громадянства" тих мешканців, які не бажають приймати громадянство РФ, ускладнена, - на оформлення необхідних документів та вистоювання у чергах в органах Федеральної міграційної служби РФ може піти тиждень", - написав він.

Читайте такожВідмова від російського громадянства дозволить кримчанам зберегти українське підданство, - ФМС Росії

Тимчук зазначив, що громадян, які вирішили відмовитися від громадянства Росії, за домашнім адресами «відвідують» представники місцевої, так званої, «самооборони», які вимагають від даних громадян забиратися з Криму.

"У ході таких вимог лунають погрози фізичної розправи. Подібні факти ми зафіксували в Сімферополі та Судаку, - заявив експерт. - Абсолютно очевидно, що ці провокації влаштовуються при активній участі ФМС РФ, яка передає адреси та прізвища «не лояльних» громадян місцевим бандформуванням".

Також Тимчук зазначив, що автоматичне надання громадянства Росії кримчанам без їх згоди є грубим порушенням норм міжнародного права.