Російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір України

Як повідомили в Держприкордонслужбі, близько 21.00 прикордонний патруль відділу «Юнаківка» спостерігав, як вертоліт Мі-8 летів уздовж українсько-російського кордону на невеликій висоті. Між російським населеним пунктом Суджа і українським - Басівка під час виконання маневру вертоліт порушив повітряний простір України. Залетівши вглиб української території до 2500 м, він продовжив рух над територією України до 2000 м, після чого полетів у зворотному напрямку на територію Росії.

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Про даний факт українська сторона повідомила російським прикордонникам, від яких отримано підтвердження, що даний вертоліт належить прикордонному управлінню ФСБ Росії по Курській області.