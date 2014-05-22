Бойовики в Слов'янську четвертий день тримають у полоні начальника міліції

Міліція до останнього відмовлялася приймати заяву від дружини про його зникнення. Про це "ОстроВу" розповіла сама дружина Вікторія Лябина.

"Його взяли в полон 18 травня озброєні люди без пояснення причин. І з тих пір утримують в будівлі захопленого Слов'янського міськвідділу СБУ. Зі мною ніхто не зв'язувався, не пропонував викуп або не висував умов звільнення чоловіка", - розповіла вона.

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При цьому, за словами В.Лябиної, тільки після дзвінків в ГУ УМВС України в Донецькій області вона з'ясувала, що її заяву про зникнення чоловіка офіційно так і не було зареєстровано Слов'янським міськвідділом міліції і черговий щодня повідомляв в обласне управління МВС про присутність чоловіка на роботі, таким чином розшукові заходи співробітниками Слов'янського МВ УМВС не проводилися. Повідомлення про зникнення Давиденка А.А. було прийнято і зареєстровано 21.05.2014 р. в ГУ УМВС України в Донецькій області у телефонному режимі. Також на гарячу лінію МВС України був зроблений дзвінок з цим повідомленням, де відповіли, що будуть розбиратися.

"Тільки після того, як я зателефонувала в Київ, на "гарячу лінію", після того, як інформація потрапила в ЗМІ, є якась надія, що цією справою почнуть займатися. І, начебто, інформація пройшла по реєстру. До цього черговий щодня повідомляв мені, що чоловік на роботі, приймає кореспонденцію", - говорить В.Лябина.