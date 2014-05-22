З'явилося відео перестрілки між двома бандами терористів у Слов'янську

Подія сталася в Слов'янську на Донеччині, повідомляють на сторінці "Військове телебачення України" у YouTube.

"Відео подій у Слов'янську. Дві банди "колорадів" влаштували перестрілку між собою. Сепаратисти трохи не постріляли один одного. Контр-страйк від "колорадів", - зазначено під відео, повідомляє ТСН.

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Ролик починається зі зйомок в обшарпаному приміщенні, де ночують члени так званого Народного ополчення Донбасу. Потім показано, як два озброєні терористи йдуть на вулицю. По дорозі зустрічають ще одного бойовика, який когось шукає. Йому пояснюють, що коли зайде в будинок, то слід сказати пароль: "Риба", а у відповідь почути: "Меч".

По дорозі "оператор" знімає барикади, спиляні дерева і каже: "Росіяни не здаються!". Далі виходять на одну з вулиць міста, де серед білого дня немає жодного місцевого жителя.

Потім вже показано наступ терористів на одній з вулиць в приватному секторі. Екстремістів вже шість. Вони починають стріляти в когось, хто сидить на іншому кінці вулиці в автомобілі. Постійно лунають матюки.

Потім починають з'ясовувати, чия це машина. Після переклички з іншою групою з'ясовують, що вони стріляли в своїх "колег". Ті пояснюють, що приїхали туди за викликом. "Трохи не поклали нас, бл*дь", - говорить один з бойовиків, за якими стріляли.

"Ми думали, що правосеки (представники "Правого сектору") приїхали. Ви що творите?! Нам команда стріляти на поразку!", - пояснює свої дії той, хто знімає відео. Нагадаємо, проросійські екстремісти тероризують Схід України вже більше місяця. Стільки ж продовжується і антитерористична операція.