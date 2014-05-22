ГПУ відкрила діло на екс-керівників Міноборони та Генштабу армії через службову недбалість

Про це повідомив начальник Головного управління ГПУ Петро Візнюк, поінформували УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, відповідаючи на запитання журналістів Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України.

Візнюк зазначив, що рішення, які приймалися колишніми міністрами оборони України, серед яких Павло Лебедєв, Дмитро Саламатін, Анатолій Гриценко та інші, а також начальниками Генерального штабу, стали об’єктом прискіпливої уваги Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, оскільки призвели Збройні сили України до стану неналежної бойової готовності.

«Дії кожного міністра оборони, кожного начальника Генштабу будуть досліджуватись на предмет того, які управлінські рішення вони виносили щодо реформування, скорочення, передислокації Збройних сил. Окрім того, буде приділена увага закупівлі озброєння, військової техніки, а також тому, скільки бюджетних коштів витрачено і на що вони пішли. По всіх цих питаннях розслідується багато епізодів, адже ми залучили до цього серйозних експертів своєї справи, групу фахівців військової інспекції та державно-фінансової інспекції», - повідомив Візнюк.Читайте такожПри Ющенкові Міноборони незаконно продавало військове майно - Махніцький

На переконання начальника Головного управління, саме тому зараз спостерігаються значні труднощі під час мобілізації, відсутність підготовки військовослужбовців та нормального забезпечення армії всім необхідним. Так, система аутсорсінгу (в даному випадку передача від Міністерства оборони послуг з постачання стороннім виконавцям на умовах субпідряду) себе повністю дискредитувала. Тому Головним управлінням нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ГПУ відкрито кримінальне провадження щодо того, що Міністерство оборони України за вказівкою колишнього міністра оборони Михайла Єжеля відшкодувало за фіктивними угодами 40 млн грн бізнесменам на комунальні потреби, тобто комерційні структури користувались водою, електроенергією, приміщеннями Збройних сил України, і ще отримували за це компенсацію. Таким чином, вказану суму їм було просто «подаровано», додав Візнюк.

Крім того, за його словами, така ситуація склалася не лише у Збройних силах України, але й у військовій прокуратурі: її свідомо знищували і взагалі хотіли ліквідувати, а нинішній досвід показує, що органам прокуратури необхідно мати спеціалізовану військову прокуратуру.