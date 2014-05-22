Опубліковане відео ще живих хлопців, яких розстріляли під Волновахою

Відео розмістив на своїй сторінці у Facebook журналіст Артем Шевченко.

Як видно з відео, військові несуть службу розслаблено і спокійно, при цьому дозволяють місцевому жителю безперешкодно фільмувати обстановку на блок-посту. Інший чоловік спокійно агітує військових, називає їх окупантами.

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Оператор запитує у військових, чи на них нападали "наші", а також як вони переночували. З цього можна зробити висновок, що війскові нікуди не їхали і ночували там не одну ніч. Крім того, це підтверджує "обжитість" території, де розташувалися військові.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Волноваському районі Донецької області група озброєних людей здійснила напад на блок-пост українських військовослужбовців.

За словами Турчинова, під час боїв з терористами загинули 13 силовиків. Бойовики мали на меті захопити місто Волноваха на Донеччині.

За даними Міноборони, «терористи підступно, із засідки, відкрили масований вогонь зі стрілецького озброєння, ручних протитанкових гранатометів та мінометів по блокпосту, на якому несли службу військовослужбовці однієї з військових частин ЗС України. Під час обстрілу один із зарядів влучив у бойову машину, яка перебувала на блокпосту, що спричинило вибух боєкомплекту».