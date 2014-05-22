Турчинов висловив співчуття родинам загиблих в ході АТО

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України.

"Сьогодні, звужуючи територію терористичної небезпеки, українські військові захистили мирні міста, куди намагались увірватись злочинці. Але захистили ціною власного життя", - зазначив Турчинов, наголосивши, що в результаті бойових дій військові не дали можливості "розповзтись терористичній загрозі та захопити вільні від сепаратистів міста і селища Донбасу".

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"Я висловлюю щирі співчуття родинам тих патріотів, які віддали свої життя за те, щоб Україна залишалась вільною та єдиною. Вічна пам'ять героям", - додав Турчинов. Він підкреслив, що держава зобов'язана виконати свій обов'язок, подбавши про родини загиблих.